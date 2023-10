Dans le cadre de ses efforts de promotion du marché et de vulgarisation des principes et des mécanismes boursiers dans toutes les régions du pays. La Bourse de Tunis a organisé en collaboration avec l’Ecole Supérieure de Commerce de Sfax, la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax, l’Institut des Hautes Etudes Commerciales de Sfax et l’Institut Supérieur d’Administration des Affaires de Sfax, plusieurs séminaires au profit des étudiants de ces différentes institutions.

Durant ces rencontres, plusieurs animations pédagogiques ont été évoquées, portant sur une initiation au fonctionnement de la Bourse et ses marchés.