L’examen des moyens de renforcement des relations de coopération entre la Tunisie et la Finlande ont été au centre de l’entretien de la ministre des affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi avec l’ambassadeur de la Finlande en Tunisie Teemu Sepponen.

Selon un communiqué de presse du ministère, l’accent a été mis sur l’examen des moyens susceptibles de consolider cette coopération notamment dans les secteurs artistiques et créatifs.

A cet effet, l’ambassadeur a souligné la volonté de son pays d’organiser une exposition d’arts plastiques au Musée National d’Art Contemporain Macam à la Cité de la culture Chedly Klibi portant sur “L’histoire des relations Finlande-Maghreb”.

A son tour, Hayet Guettat Guermazi a souligné l’importance d’organiser des journées culturelles dans les deux pays en vue d’offrir un cadre d’échange et de rencontre entre les professionnels et acteurs culturels et artistiques des deux pays.