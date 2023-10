Tunisie Telecom vient de clôturer son action ‘‘Back to school’’ en distribuant à l’occasion de la rentrée scolaire près de 300 cartables à des élèves démunis qui n’avaient pas pu rejoindre les classes par manque de fournitures scolaires.

La distribution a eu lieu dans des zones reculées autour de Monastir, Bizerte, et Zaghouan ainsi que dans certains quartiers du Grand Tunis.

L’action ‘‘Back to school’’ de Tunisie Télécom s’est faite en partenariat avec l’association « un sourire pour tous » mais également avec la collaboration de 2 autres partenaires 3S et Huwei, qui scellent ainsi avec Tunisie Telecom une action de solidarité commune, pour la bonne cause.

L’opérateur national Tunisie Telecom est engagé dans le cadre de sa responsabilité sociétale à soutenir l’enfance et l’éducation afin d’offrir à tous les enfants de Tunisie les mêmes chances d’un avenir meilleur.

Mais surtout cette action fut l’occasion de permettre à tous les écoliers de Tunisie de retrouver le sourire à l’occasion de la rentrée scolaire. Photos à l’appui…