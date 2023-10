Dans le cadre de la préparation du document de stratégie de partenariat élaboré par la banque africaine de développement (BAD) pour la période 2024-2028, une séance de travail s’est tenue lundi après-midi entre Abdelkader Jemmali, chef de cabinet du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle et une délégation d’experts de la BAD.

Selon un communiqué publié par le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, la réunion a été consacrée à l’identification des grandes lignes des éventuels projets de partenariat pouvant contribuer à la création d’emplois décents et stables et à la promotion de l’investissement dans les secteurs économiques stratégiques et prometteurs et de l’initiative privée.

A cette occasion, Jemmali a présenté un aperçu sur la situation du marché de l’emploi en Tunisie et les grandes orientations du département inscrites dans le plan de développement visant notamment la lutte contre le travail informel, la promotion de l’initiative privée et le renforcement de l’employabilité ainsi que la promotion de la formation professionnelle qui répond aux besoins des entreprises économiques.

Dans ce contexte, il a signalé que le ministère œuvre sur la garantie de la bonne gouvernance des programmes et projets réalisés dans le cadre du partenariat international à travers la mise en place d’une plateforme digitale baptisée ” IDAMA “.

Il a aussi fait savoir que dans le cadre de la numérisation des services dédiés aux jeunes promoteurs, le portail national de l’initiative privée sera mis en service bientôt en partenariat avec tous les intervenants.

Le portail comportera tous les programmes, projets, mécanismes et incitations mis en place par l’Etat et les différents intervenants pour promouvoir l’initiative privée.