Le comité d’organisation de la 34ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage qui se déroulera du 28 octobre au 4 novembre 2023a annoncé que la productrice tunisienne Dorra Bouchoucha est la présidente du Jury des Longs et Courts Métrages Documentaires des JCC 2023.

Dorra Bouchoucha, lit-on sur la page facebook des JCC, est une figure majeure du paysage cinématographique tant en Tunisie qu’à l’international. Elle est réputée pour son soutien au cinéma d’auteur et pour son engagement dans la promotion et la défense des cinémas africains et du Sud.

En 1992, elle a créé l’Atelier des Projets, puis en 2014 l’Atelier Takmil au sein des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC), qu’elle dirige en 2008, 2010 et 2014.

En 2010, elle a présidé le ” Fonds Sud ” et en 2012, ” l’Aide Aux Cinémas du Monde ” au sein du Centre National du Cinéma Français (CNC) accédant ensuite au titre de ” Commandeur des Arts et des Lettres “.

Dorra Bouchoucha a été membre et présidente de jury de nombreux festivals : En 2017, elle fait partie du Jury International de la Berlinale, en 2020 membre du Jury Première Œuvre à la Mostra de Venise et présidente du Jury du FESPACO en 2023.

Elle a rejoint en 2018 l’Académie des Oscars. En 2023, elle a été choisie comme Marraine de la 15ème édition de la ” Fabrique des cinémas du monde ” au Festival de Cannes.