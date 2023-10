Le Syndicat Patronal- CONECT- Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie, a organisé, mardi 10 octobre 2023, à son siège à Tunis, une conférence de presse axée sur le programme de son 3ème Congrès National qui se tiendra en novembre prochain autour du thème « Les filières économiques : menaces et aspirations – Financement, accès aux marchés, complexité économique ».

Au cours de cette rencontre, à laquelle ont participé des représentants de plusieurs médias nationaux et étrangers, la Confédération a passé en revue les nombreux progrès réalisés depuis sa création en 2011.

La CONECT a, notamment, évoqué les efforts déployés en vue de booster l’investissement, renforcer les relations de partenariat et d’échanges commerciaux que ce soit à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, outre l’ouverture de nouveaux marchés prometteurs pour les entreprises tunisiennes.

La CONECT a également tout mis en oeuvre en vue de promouvoir la diplomatie économique en coopération avec toutes les structures d’appui, et mis en place des plans ambitieux pour les années à venir, surtout après l’obtention de la certification internationale ISO qui renforcera son positionnement aux niveaux national et international.

L’organisation a rappelé qu’elle représente actuellement plus de 3 000 entreprises adhérentes, plus de 30 groupements professionnels et plus de 70 bureaux sectoriels nationaux et régionaux.

La CONECT a activement participé aux différentes activités aux niveaux central et régional relatives aux plans de développement dans le cadre d’une approche basée sur la nécessité de mettre en place une série de réformes économiques et sociales pratiques et efficaces.

Entre 2019 et 2023, les manifestations organisées par CONECT ont attiré plus de 30 000 participants, en plus de la tenue de 40 réunions officielles, plus de 200 activités nationales et sectorielles et plus de 30 activités internationales, outre la signature de plus de 50 accords de partenariat.

Au cours de la même période, la CONECT International a conduit plus de 20 missions économiques en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, en Asie et en Amérique. Elle a en outre participé activement à des manifestations dans plus de 15 pays et tenue plus de 2 000 rencontres B2B en plus de la signature d’environ 17 accords avec des partenaires étrangers au plus haut niveau.

CONECT a mis en place de nombreux programmes importants en partenariat avec les plus grandes organisations internationales et élaboré de nombreuses études, notamment des études liées au transport et la logistique, à l’exportation, aux boulangeries modernes, au plastique et autres secteurs pertinents.

CONECT met actuellement à la disposition des opérateurs économiques sa plateforme CIEP pour l’innovation et l’entrepreneuriat, qui donne accès à plusieurs mécanismes importants visant à soutenir l’entrepreneuriat et l’initiative privée, l’emploi, la RSE, les énergies renouvelables, les nouvelles technologies, le développement durable et l’économie circulaire comme le Projet Green Impact en Méditerranée – GIMED – le projet « Cluster4Green: Promouvoir les clusters innovants et la chaîne de valeur des petites et moyennes entreprises pour le développement durable », la plateforme « Financini », le projet MEDITHEATRE pour les industries culturelles et créatives, etc.

CONECT a rappelé que la situation du pays que ce soit au niveau des grands équilibres ou des plans régionaux et locaux, nécessite une réorientation des capitaux nationaux vers les régions intérieures afin de booster la croissance et la création d’emplois.

CONECT a, dans ce cadre, appelé les autorités à dynamiser davantage l’économie du pays par l’amélioration du climat des affaires et du volet législatif, de mettre en place l’infrastructure nécessaire et d’instaurer l’égalité fiscale afin de booster le développement régional.

CONECT a souligné que les évolutions sur la scène internationale, notamment sur le continent africain ou dans la région du Maghreb, nécessitent désormais une présence active des entreprises tunisiennes et le développement de son réseautage pour renforcer son positionnement sur ces marchés importants.