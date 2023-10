L’entraîneur de la sélection sénégalaise de football, Aliou Cissé, a indiqué vendredi, s’attendre à un “tirage au sort difficile” pour la prochaine phase de poules de la Coupe d’Afrique des nations prévue en Côte d’Ivoire (13 janvier-février 2024).

Le tirage au sort prévu jeudi prochain à Abidjan, “ne sera pas facile au regard des 24 équipes qualifiées. Lorsque vous regardez l’évolution du football africain, il n’y a plus de petite équipe. Nous respectons tout le monde et nous savons que sortir d’une poule n’est pas évident. Notre ambition, c’est d’y arriver”, a-t-il dit.

” Nous sommes tous sous pression, pour le tirage, mais nous aurons un grand d’Afrique. C’est clair. Depuis 2017, nous savons que la CAN ne sera pas facile et les matchs seront difficiles”, a estimé le technicien sénégalais lors de la conférence de presse qu’il animait, en perspective du match amical international devant opposer le Sénégal au Cameroun, le 16 octobre prochain, à Lens, en France.

Le Sénégal en est à sa ” cinquième ou sixième CAN et a le vécu et l’expérience nécessaires. Nous allons à cette compétition en étant le tenant du titre. Et nous sommes prêts à conserver notre titre”, a rassuré le sélectionneur des Lions.

Le Sénégal a remporté son premier titre continental en février 2022, lors de la CAN tenue au Cameroun aux dépens de l’Egypte aux TAB (5-4).

Voici les chapeaux pour le tirage au sort :