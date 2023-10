Après une journée d’ouverture haute en couleurs et marqué par la présence de la ministre de l’Equipent et de l’Habitat Mme Sarra Zaâfrani Zenzri et d’un grand nombre de personnalités et de délégations étrangères, les activités de la 2ème journée du Salon Méditerranéen du Bâtiment « MEDIBAT 2023 » organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax (CCIS) du 4 au 7 octobre 2023 se sont déroulées sous le signe de la science, de l’innovation et du génie des ingénieurs.

Le programme comportait, en effet, deux grands évènements ayant mobilisé une pléiade de chercheurs, d’architectes, d’ingénieurs et d’experts. Il s’agit du Forum Scientifique organisé cette année sous le thème « Sciences et Villes » et d’une table ronde liée au projet TECHLOG (Technological Transfer For Logistics Innovation in Mediterranean Area).

Bien mouvementée et bien dynamique, la journée a été, également, marquée par la tenue de 2 tables rondes organisées respectivement par l’Ordre des Ingénieurs Tunisiens (OIT) et l’Ordre des Architectes Tunisiens (OAT) et dédiées aux adhérents de ces deux corps de métier.

Le Forum scientifique sur le thème « Sciences et Villes »

Le Forum scientifique organisé aujourd’hui jeudi 5 Octobre (2ème jour du Salon MEDIBAT) s’est articulé autour de la thématique « Sciences et Villes ». Une pléiade d’ingénieurs, d’architectes, de chercheurs et d’experts en urbanisme, ainsi que des membres des délégations africaines participantes au salon et des élèves ingénieurs ont pris part aux assises de cette manifestation d’envergure.

Les interventions des experts et spécialistes ayant participé aux différents panels du forum se sont articulées autour de 3 grandes thématiques à savoir « Urbanisme et législation », « Ecologie et développement durable » et « Technologie ».

L’on a évoqué, dans le cadre de ces trois volets, de nombreuses problématiques et questions liées aux bâtiments verts, intelligents et durables.

Après une intervention commune des chercheurs Hamed BEN DHIA, Mohamed MEDHAFFAR et Boubaker ELLEUCH sur « La crise environnementale et les transitions énergétiques à Sfax », l’ex-ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et Président du Conseil des Sciences de l’Ingénierie – OIT a présenté avec MM. Mohamed Aziz Darghouth et Ali Rhouma une intervention sur le Nexus eau-énergie-alimentation-écosystèmes. Cette intervention s’est, en effet, intitulée « L’opérationnalisation du Nexus eau-énergie-alimentation-écosystèmes en TTunisie : Une opportunité pour améliorer les sécurités hydriques, énergétique et alimentaire ».

Ce moment fort de MEDIBAT a été marqué par la présence d’importantes structures professionnelles et de recherche dont l’Ordre des Ingénieurs Tunisiens (OIT), l’Ordre des Architectes Tunisiens (OAT), l’Agence Nationale de Maitrise de l’Energie (ANME), le Conseil des Sciences de l’Ingénierie (OIT) relevant de l’OIT et l’Association KNX UC.

Le projet « TECHLOG » : une table ronde sur « Les Challenges du secteur du transport et les standards de qualification »

Un bon nombre de chercheurs, d’experts et représentants du secteur du transport et de la logistique ont pris part aux travaux de la Table ronde sur le projet TECHLOG (Technological Transfer For Logistics Innovation in Mediterranean Area) tenue jeudi en marge de la 17ème édition du Salon Méditerranéen du Bâtiment « MEDIBAT 2023 » qui est organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax (CCIS) du 4 au 7 octobre courant.

Le projet TECHLOG auquel la CCIS est associée avec 8 autres structures méditerranéennes est financé par l’Union Européenne avec une enveloppe de l’ordre de 3,5 Millions d’Euros. Il ambitionne, en effet, de favoriser le transfert technologique dans les domaines de l’industrie, la recherche et le développement dans 5 pays méditerranéens, à savoir la Tunisie, l’Italie, l’Espagne, l’Egypte et le Liban.

La facilitation du transfert technologique se fait à travers 2 Living Lab, l’un dans la zone Est de la Méditerranée, l’autre dans la zone Ouest.

Intitulée « Les Challenges du secteur du transport et les standards de qualification », cette table ronde qui a été ouverte par le Président de l’Université de Sfax M. Abdelwahed Mokni et le Président de la 17ème édition de MEDIBAT 2023 M. Lotfi Krichen.

La manifestation était une occasion de présenter les résultats atteints et les actions réalisées dans le cadre du Laboratoire vivant hébergé dans l’ISGI (Institut Supérieur de la Gestion Industrielle) de Sfax permettant, entre autres, aux chauffeurs de transport routier de se former sur la conduite conformément aux normes de qualité et de sécurité. Une trentaine (30) de chauffeurs doivent profiter des formations gratuites que leur procure le Laboratoire.

L’apprentissage dans cette formation se fait, outre le volet théorique, via 3 simulateurs de conduite de véhicules qui ont été testés et manipulés par des usagers dans le cadre de la table ronde.

2 Tables rondes pour les Architectes et les Ingénieurs

En marge de la 17ème édition du Salon MEDIBAT, deux tables rondes ont été organisées à l’initiative de l’Ordre des Ingénieurs Tunisiens (OIT) et l’Ordre des Architectes Tunisiens (OAT). Deux manifestations qui ont regroupé les adhérents de ces deux corps de métier considérés comme acteurs de première importance dans le développement du secteur du bâtiment.