La commission des finances au Parlement a décidé d’auditionner le ministre de l’économie et de la planification ou son représentant et la direction générale de l’Office national l’Assainissement pour discuter d’un accord de garantie pour l’Office pour obtenir un prêt de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), d’une valeur d’environ 377 millions de dinars.

Cette décision a été prise par le Commission à l’issue d’une réunion tenue hier, 4 octobre 2023, pour examiner le projet de loi portant l’approbation de la présente Convention relative au financement du projet de soutien aux services d’assainissement en Tunisie, qui nécessite un total d’environ 1746 millions de dinars.

La réunion, qui a débattu de nombreuses questions relatives aux prêts et au réseau d’assainissement en Tunisie, a noté la nécessité d’élaborer une stratégie pour stimuler l’économie et créer de la richesse afin d’éviter les prêts visant à réduire le déficit budgétaire.

Elle a souligné l’importance de joindre les projets de loi sur les prêts aux calendriers détaillés indiquant la date et les tranches de versements et les taux d’intérêt imposés.