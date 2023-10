Les chefs de gouvernement tunisien et algérien, Ahmed Hachani et Aïmene Benabderrahmane, ont co-présidé, ce mercredi 20 juillet 2023, à Alger, les travaux de la 22e session de la Haute commission mixte tuniso-algérienne.

À cette occasion, les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer la coopération bilatérale et de diversifier les domaines de partenariat.

Dans son allocution, le chef du gouvernement tunisien s’est félicité de l’évolution remarquable de la coopération tuniso-algérienne, affirmant que les défis auxquels font face les deux pays nécessitent des ” décisions cruciales “.

Il a également salué les profondes réformes structurelles introduites par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, citant, en particulier, le programme de développement de l’infrastructure.

Le Premier ministre algérien a pour son part indiqué que l’objectif de la 22e session de la Haute commission mixte est d’élaborer des projets concrets au service de l’économie et de développement dans les deux pays.

Il a appelé à exploiter les potentialités humaines, naturelles et économiques dont regorgent les deux pays pour apporter une nouvelle dynamique aux relations bilatérales.

À l’issue de la session, les deux chefs de gouvernement ont signé 26 accords et mémorandums d’entente, couvrant des domaines tels que l’éducation, la culture, l’économie, les échanges et les investissements.

Ces accords visent à renforcer la coopération bilatérale et à promouvoir les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays.

Les deux dirigeants ont également tenu à souligner la nécessité de renforcer les concertations entre les deux pays, concernant les développements survenus récemment dans plusieurs pays africains.

La Tunisie et l’Algérie entretiennent des relations historiques et étroites. Les deux pays partagent une frontière commune de 1 400 kilomètres et sont membres de l’Union du Maghreb arabe.