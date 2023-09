Les moyens de renforcer davantage la coopération entre la Tunisie et Qatar notamment en matière de diplomatie culturelle et de préparation des dossiers arabes communs dans le patrimoine immatériel pour leur inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Humanité ont été au centre de l’entretien de la ministre des Affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi hier mercredi à Doha, avec son homologue qatari Sheikh Abdulrahman bin Hamad Al Thani.

Selon un communiqué du ministère des affaires culturelles, l’entretien qui a eu lieu en marge de la participation de la Tunisie à la 12ème Conférence des ministres de la Culture du monde islamique tenue, les 25 et 26 septembre 2023 au Qatar, a été également une occasion pour discuter des actions communes dans le domaine des arts et du patrimoine notamment en matière d’échange d’expériences pour faire connaitre le patrimoine culturel des deux pays ainsi que des moyens d’actualiser la convention bilatérale signée depuis 1975 entre le ministère des affaires culturelles et son homologue qatari de manière à développer les domaines de coopération culturelle entre les deux pays.