Bizerte : Avancement des travaux de construction du nouveau pont

La directrice régionale de l’équipement à Bizerte, Om Ezzine Tamni a indiqué que les travaux de construction du nouveau pont de Bizerte, dans ses deux premières tranches, avancent à un rtyhme soutenu.

Deux offres techniques présentées par deux entreprises chinoises ont été présentées pour construire la deuxième tranche du projet. Une seule offre sera retenue.

Ce projet devra bénéficier du financement de la Banque Européenne d’Investissement et le démarrage des travaux est prévu pour fin 2023-début 2024.

La réalisation de la route périphérique, 4ème tranche du projet, visant à faciliter la circulation entre le pont et la ville de Bizerte est en phase d’études.

L’appel d’offres relatif à la construction du pont au-dessus du canal de Bizerte, 2ème tranche du projet, a vu la participation de 8 entreprises arabes, asiatiques et européennes. Deux sociétés chinoises ont été retenues pour l’exécution de travaux.

La deuxième tranche sera réalisée sur une distance de 2,1 km.

Les 1ère et 3ème tranches concernant les liaisons entre l’autoroute A4 et le lac de Bizerte, du côté de Zarzouna et Menzel Abderrahmen, et la route reliant Beheira à Bir Masyhouga, du côté Bizerte sud.

Une entreprise tunisienne se charge de la réalisation de ces deux tranches moyennant une enveloppe de 151 millions de dinars.

Le coût total de construction du nouveau pont de Bizerte s’élève à 750 millions de dinars.