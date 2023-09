Les programmes de coopération entre le ministère des affaires sociales et l’UNICEF dans le domaine social, dont notamment la protection sociale et les allocations pour enfants âgés de 0 à 5 ans et de 6 à 18 ans, ont été au centre d’un entretien entre le ministre des affaires sociales Malek Ezzahi et le représentant de l’UNICEF en Tunisie Michel Le Pechoux.

Cette rencontre a permis de passer en revue les moyens de consolider cette coopération à travers la mise en place d’un projet de réforme des allocations familiales dans les secteurs publics et privés.

Le projet de l’école de la deuxième chance et l’importance de ce dispositif dans la réintégration des décrocheurs scolaires a été également évoqué au cours de cet entretien.

A cette occasion, Ezzahi a souligné la nécessité de renforcer la coopération en matière de promotion des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne l’éducation spécialisée.

Il a également relevé l’importance des relations de coopération entre son département et l’UNICEF notamment à travers les programmes de transferts financiers attribués aux enfants issus de famille à revenu limité inscrites au programme AMEN social, saluant le rôle de l’UNICEF et son appui permanent aux programmes sociaux du ministère.

De son côté, le représentant de l’UNICEF en Tunisie a indiqué que son organisation soutient les efforts déployés en Tunisie en matière de prise en charge de l’enfance, soulignant sa prédisposition à poursuivre la coopération à travers les projets communs.