” La Tunisie ambitionne de devenir le portail de l’Afrique en matière de développement énergétique “, a déclaré, mardi, le président de l’Association Tunisienne des professionnels de l’Energie ( Tunisia Energy Society) Hichem Mansour.

La Tunisie dispose de plusieurs atouts lui permettant de devenir un hub énergétique à l’échelle régionale, a-t-il dit, lors de la 1ère édition d’Ifriquia Energy Hub qui se tient du 18 au 20 septembre 2023, à la cité de la Culture, à Tunis, citant à cet égard, sa situation géographique stratégique, son capital humain et ses liens étroits avec les autres pays africains Pour atteindre cet objectif, il est impératif d’améliorer la législation relative à l’investissement dans le secteur énergétique, d’organiser des sessions de formation intensives au profit des ingénieurs du secteur et de mettre en place des instances de régulation dans le domaines de l’électricité, du pétrole et du gaz, a-t-il ajouté.

Selon lui, ce forum constitue un point de départ pour le lancement d’une stratégie de sécurité et de développement énergétique en Tunisie et dans le reste des pays africains.

Le forum offrira également, l’occasion d’échanger les connaissances et de tirer profit des expériences de certains pays pionniers dans les secteurs du pétrole et du gaz. Il a, par ailleurs, mis l’accent sur la nécessité de tirer profit des opportunités offertes par le continent en matière d’énergies renouvelables et d’hydrogène vert. D’après le secrétaire général de l’association, Faycel Farhat, ce forum discutera des différentes thématiques dont les stratégies à mettre en place afin d’améliorer la sécurité énergétique en Tunisie et en Afrique.