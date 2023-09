Le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Mohamed Rekik, a présidé, mardi au siège du ministère, les travaux de la Commission de pilotage du projet d’inventaire et d’évaluation des Actifs Immobiliers de l’Etat, en présence de tous ses membres.

Lors de cette rencontre, les résultats obtenus jusqu’à août 2023 ont été présentés, comprenant l’inventaire d’un grand nombre de biens immobiliers, agricoles et non agricoles, d’une superficie d’environ 103.000 hectares, pour lesquels 3.184 rapports d’expertise ont été réalisés.

Le ministre a salué les efforts déployés au niveau central et régional, soulignant la nécessité de continuer à améliorer les performances pour la mise en œuvre de ces programmes, de surmonter les obstacles rencontrés et de renforcer les ressources humaines à sa disposition en intensifiant les sessions de formation et en les généralisant au niveau régional.