Le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) a lancé un appel à participation pour la conception de l’affiche de la 34ème session des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC).

Les propositions doivent parvenir au siège du CNCI à la Cité de la Culture ou par voie postale, au plus tard le 18 septembre 2023 à 12 :00, indique un communiqué commun des JCC et du CNCI publié le 6 septembre sur le site du festival et la page facebook du Centre.

Selon le règlement, “le droit d’auteur de l’affiche revient au CNCI”. Tous les détails sont spécifiés dans le cahier des charges disponibles sur https://shorturl.at/lmpAC

Les JCC se tiendront dans une édition exceptionnelle prévue du 28 octobre au 4 novembre 2023. Le grand cinéaste Farid Boughdir est le Président d’honneur de cette édition. Sa mission est de définir les orientations générales du festival et en assurer l’organisation par le biais du comité d’organisation réunissant cinq membres du secteur du 7e art.

Le programme officiel de l’édition 2023 des JCC comprend les sections suivantes en compétition officielle dont une compétition pour films de fiction et d’animation et une autre pour les documentaires). Une section consacrée à la célébration de l’année du centenaire du cinéma tunisien (décembre 1922-décembre 2023) sera conçue par la Cinémathèque tunisienne.

Le festival des JCC est place sous égide du ministère des Affaires Culturelles. Depuis leur création en 1966, les JCC œuvrent à offrir une visibilité pour les films africains et arabes, avec une ouverture récente sur les cinémas du monde.

L’article 1 du règlement des JCC 2023, présente “une manifestation annuelle dont la vocation fondatrice est de presenter des films au grand public et d’organiser des rencontres entre public, auteurs, réalisateurs, producteurs, distributeurs, techniciens, interprètes et tous les intervenants dans le domaine cinématographique. L’objectif principal de ces journées est “la mise en valeur et la promotion des cinématographies africaines et arabes”.

Depuis sa 25ème édition organisée du 29 novembre au 6 décembre 2014, le festival est devenu une manifestation cinématographique annuelle. Avant cette date, les JCC se tenaient tous les deux ans en alternance avec le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) organisé au mois de février.