Le programme des Nations unies pour le développement (PNUD) est prêt à aider la Tunisie pour que le pays puisse bénéficier de ses mécanismes techniques et financiers, notamment, dans les domaines de l’environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la lutte contre le stress hydrique, de la numérisation des transactions financières et de l’appui des collectivités locales ainsi que de l’économie circulaire, a souligné son sous- secrétaire général adjoint et directeur du Bureau régional pour les Etats arabes du PNUD, Abdallah Al Dardari.

Lors d’un entretien tenu, mardi, avec le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Saïed, Al Dardari a indiqué que le programme des nations unies est prêt à poursuivre son appui aux efforts de la Tunisie dans la lutte contre les défis de développement, et à l’aider à exécuter ses programmes, mettant l’accent sur l’importance de s’inspirer des objectifs de développement durable (ODD) lors de l’élaboration des plans de développement, précise un communiqué du ministère publié mardi à Tunis.

De son côté, Saïed a souligné la volonté de la Tunisie de bénéficier de l’expérience du PNUD dans l’exécution des programmes de développement et des mécanismes techniques et de financement dont il dispose, notamment ceux relatifs au développement durable.

Le ministre a réitéré la volonté de la Tunisie œuvrer afin que les orientations du plan de développement 2023-2025 soient en harmonie avec les ODD concrétisés par les Nations unies. Les deux parties ont évoqué les moyens à meme de renforcer la coopération entre la Tunisie et le PNUD, soulignant l’importance de la coopération entre les ministères et les structures publiques dans un cadre de complémentarité, afin d’assurer l’efficacité d’exécution des projets et de réalisation des objectifs assignés dans les secteurs économiques, social et environnemental.