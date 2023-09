L’Assemblée générale de la Fédération tunisienne de football (FTF) a adopté vendredi les rapports financier et moral des trois dernières saisons sportives 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, en présence des membres du Bureau fédéral et des représentants des 70 associations sportives affiliées à la FTF.

A cette occasion le Président de l’instance du football tunisien, Wadii Jary a assuré que la Fédération est parvenue à pallier l’ensemble des difficultés financières endurées durant la dernière décennie, réalisant même, selon les rapports des trois dernières années, un gain d’environ 31,3 millions de dinars.

Et Jary d’ajouter que le football tunisien a vécu plusieurs succès lors des trois années écoulées dont la qualification du onze nationale pour la coupe du Monde de Qatar 2022, la finale de la coupe Arabe 2021, également, au Qatar et la qualification de la sélection des moins de 20 ans au mondial 2023 de la catégorie en Argentine après 38 ans.

Le président de la FTF a, en outre, indiqué que la réussite du football tunisien et des sélections nationales est tributaire d’une bonne direction, de la planification et de la disponibilité des moyens et mécanismes requis, affirmant que l’instauration du professionnalisme depuis 1994 a eu un impact positif sur les résultats des sélections et des clubs, notamment, aux niveaux continental et international.

En témoigne la qualification de la sélection tunisienne à 16 éditions de la coupe d’Afrique des nations, à 5 coupes du monde, sans compter les sacres continentaux et arabes acquis par plus d’un club tunisien.

La FTF a, par ailleurs, annoncé qu’elle entreprendra durant la période à venir plusieurs projets à l’instar de celui de la maison des fédérations, de l’Académie des arbitres et la construction d’un hôtel de 36 chambres.

Wadii Jary a, néanmoins, expliqué que les succès du football tunisien ont masqué certaines lacunes et dépassements dangereux dont le phénomène des matchs truqués, assurant que la FTF ne sera point indulgente et qu’elle se réfèrera à la justice tous les dossiers ayant trait à des suspicions de match truqué.

Il a, enfin, décidé d’exonéré tous les clubs et associations sportive évoluant dans la ligue amateur et endurant des difficultés financières des dettes dont ils sont redevables à l’instance nationale du football.