Pour le compte du 2éme tour de la compétition de l’US Open simples dames, nous vous proposons une sélection de matchs à suivre en direct ou en streaming du mercredi 31 août 2023 :

M. Trevisan – M. Vondrousova (9) à 18h

Jodie Burrage – A. Sabalenka (2) à 18h

O. Jabeur (5) – Linda Nosková à 22h

Suivez l’US Open en direct sur Eurosport 1 et Eurosport 2, avec une couverture complète des matches simples, doubles, fauteuils, quads et juniors sur l’application Eurosport et Eurosport.fr.

(Heure estimée de Tunis)