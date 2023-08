Dans des déclarations à la presse à l’occasion des Masters de Cincinnati 2023, Ons Jabeur a avoué qu’elle a dû gérer ces derniers temps sa déception d’voir perdu la finale de Wimbledon.

“J’ai dû prendre quelques jours – beaucoup de jours de congé – pour récupérer et pourtant, ce n’était pas suffisant”, selon le site WTA Tennis.

“J’ai besoin de retourner en tournée et de pouvoir passer à autre chose”, a déclaré Jabeur, “et la meilleure chose à faire est de jouer des tournois, de me concentrer sur ce que je fais et sur ce que je veux faire”.

Jabeur dit qu’elle a été submergée par la portée positive de la communauté sportive après sa défaite à Wimbledon. Mais un message qui l’a laissée en larmes est venu d’Andy Roddick, rapporte le site WTA Tennis.

Dans un message envoyé à Ons Jabeur, Andy Roddick écrit : “J’ai plus confiance en vous pour gagner Wimbledon que je n’en ai jamais eu en moi-même”, a déclaré Roddick. “Respirez, prenez une minute, assurez-vous de vous préparer, maintenez votre forme physique.

“Je pleurais, je pleurais de joie”, a-t-elle déclaré. “J’apprécie qu’il ait pris le temps d’écrire un bon long message. Je lui parlerai certainement quand je le verrai probablement à l’US Open.”