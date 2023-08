Le décret relatif à la création de 13 centres de préparation de l’élite sportive dans plusieurs gouvernorats est entré en vigueur suite à sa publication dans le Journal Officiel, a annoncé le Ministère de la Jeunesse et des Sports, sur sa page officielle facebook.

Ce décret daté du 20 juillet 2023, porte sur la création de 13 centres de préparation et d’entraînement des sportifs de haut niveau dans plusieurs disciplines (sports individuels et collectifs), dans les gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Béja, Le Kef, Kairouan, Sidi Bouzid, Gafsa, Gabès, Kébili, Mahdia, Sousse, Nabeul et Sfax. Les méthodes de travail seront basées sur les meilleures approches, la bonne qualité et le développement continu.

Ces centres, précise le ministère, seront chargés notamment de coordonner avec les fédérations sportives concernées pour découvrir de nouveaux talents et de les encadrer, d’assurer le suivi sportif, scolaire, universitaire, médical, scientifique et psychologique des sportifs d’élite et de préserver leur santé, en coordination avec les ministères en charge de la santé, de l’enseignement supérieur et de l’éducation.

Ils auront également comme mission de suivre les activités des athlètes au sein des clubs, des équipes nationales et au niveau régional, de verser les primes d’entraînement pour des athlètes ciblés dans les sports individuels et d’établir des relations de coopération dans le domaine du sport avec les structures sportives nationales et internationales.