La Compagnie aérienne nationale Tunisair vient d’annoncer le lancement d’une nouvelle version de son site web.

La nouvelle plateforme dont le contenu est proposé en six langues, entend offrir un nouvel éventail d’avantages, indique le transporteur national dans un communiqué publié mercredi.

Ainsi, les visiteurs y trouveront des renseignements tel que les offres proposées par la compagnie, le choix de devise de tarification et de payement, la détection automatique des pays de connexion, l’adaptation du site selon le pays choisi, ainsi que la disponibilité des tarifs souhaités et choix de la destination selon le budget du voyageur.

Les passagers pourront suivre leurs vols, modifier leurs billets, effectuer le processus d’enregistrement en ligne.

Selon Tunisair, le site web a été repensé pour une utilisation incluant l’ensemble des supports dont les ordinateurs, les tablettes et les smartphones.

A travers la refonte de cette plateforme, la compagnie souhaite accélérer la digitalisation de ses services, outre le renouvellement de sa flotte, avec l’acquisition de 5 avions (entre 2021 et 2023) et le recours au leasing longue durée de 4 autres appareils (entre mai et août 2023).