Les membres de la Commission des relations extérieures et de la coopération internationale à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) ont tenu, mercredi, une séance de travail avec la ministre adjointe aux Affaires étrangères d’Allemagne, Katja Keul.

A cette occasion, les parlementaires ont fait part de la volonté de renforcer les liens de coopération entre la Tunisie et l’Allemagne dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des énergies renouvelables, lit-on dans un communiqué du Parlement.

Les deux parties ont souligné l’importance des relations entre l’ARP et le Bundestag dans le cadre du renforcement de la coopération tant au niveau bilatéral que multipartite.

Dans ce contexte, l’accent a été mis sur la nécessité de donner un nouvel élan à ces relations parlementaires en intensifiant l’échange des visites.

Dans un autre contexte, les députés ont passé en revue les récentes transformations politiques survenues en Tunisie, mettant en exergue le rôle joué par le Parlement pour bâtir la nouvelle République et consacrer les principes de démocratie et de droits de l’Homme.

Ils ont, par ailleurs, évoqué les difficultés économiques et sociales auxquelles la Tunisie fait face, soulignant le soutien apporté par certains pays amis dont en premier lieu l’Allemagne.

De son côté, la ministre adjointe allemande des Affaires étrangères, s’est félicitée des excellentes relations établies entre les deux pays, réitérant la disposition de l’Allemagne à épauler les efforts de la Tunisie sur la voie de la relance économique et de développement durable.

Elle s’est, dans ce sens, référée à la hausse du volume des investissements allemands ainsi que du nombre des sociétés allemandes établies en Tunisie.

Par ailleurs, Katja Keul a affirmé l’importance du partenariat entre la Tunisie et l’Union européenne qui, selon elle, ouvre de nouvelles perspectives de coopération entre les deux parties dans divers domaines, dont en particulier la lutte contre la migration irrégulière.

Pour elle, le défi de la lutte contre les flux migratoires irréguliers nécessite une action collective qui repose sur le traitement des causes principales d’ordre économique, social ou encore climatique, de ce phénomène.

La responsable allemande a souligné la convergence des vues entre Tunis et Berlin sur plusieurs questions régionales et internationales.

A noter que Katja Keul effectue du 8 au 11 août courant, une visite de travail à Tunis.