L’organisation en Tunisie au mois de décembre 2023, de la Conférence de l’Union des écrivains arabes, la représentation tunisienne aux foires internationales et aux journées culturelles tunisiennes à l’étranger ainsi que les modalités d’augmentation du budget pour l’acquisition des livres tunisiens ont été parmi les points évoqués lors de la séance de travail présidée hier mardi par la ministre des affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, et consacrée au suivi de l’état des lieux du secteur du livre, des moyens de le développer ainsi qu’à l’examen des solutions appropriées aux différentes difficultés auquel il fait face.

La ministre a insisté sur la nécessité de réfléchir à la mise en place d’une stratégie nationale en vue de faire connaitre le livre tunisien, à la lumière des évolutions techniques et technologiques récentes, et d’en faire la promotion au niveau national, régional et international, soulignant l’importance d’inciter l’écrivain tunisien à la publication et à la créativité tout en veillant à encourager le citoyen tunisien, en particulier les enfants et les jeunes, à la lecture.