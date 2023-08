La direction régionale du Pôle Technologique du Sud à Tataouine, entamera prochainement ses activités afin de constituer une nouvelle locomotive de développement dans la région, notamment dans le secteur agricole, dans l’attente du parachèvement des travaux de raccordement de cette structure aux réseaux de communication et d’eau potable.

D’un coût de réalisation totale estimé à 2,5 millions de dinars, cette nouvelle structure sera orientée vers la valorisation des ressources agricole et accueillera, à cette fin, un groupe d’experts et de chercheurs actifs dans les domaines du développement agricole, a indiqué à la TAP, le directeur régional de l’Institut Des Régions Arides (IRA), Farah Ben Salem.

” Il s’agit du premier organisme du genre dans la région du Sud-Est, c’est un espace ouvert à toutes les sphères de la recherche, de la formation et de la création de projets, et qui fera office d’une plateforme fédératrice de la totalité des intervenants économiques, avec l’objectif affiché d’optimiser la valorisation des ressources agricoles dans la région”, a souligné Ben Salem.

Il a précisé que la première phase se limitera à la mise en place de l’administration du pole, et à l‘affectation cadres et ingénieurs concernés par les modalités de formation, d’organisation des séminaires et de stimulation des investissements, puis, la deuxième tranche sera liée aux laboratoires et à l’évaluation des résultats de recherche de l’institut.

La troisième et dernière phase connaitra l’impulsion de l’espace économique et l‘implantation des entreprises souhaitant bénéficier des résultats de la recherche et de la richesse des produits agricoles dans la région, a expliqué Ben Salem.