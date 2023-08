Ce samedi soir du 5 août peu avant minuit, la lumière de la lune a merveilleusement enveloppé le ciel du célèbre Colisée romain d’El Jem lors d’une nouvelle ” Soirée Viennoise ” donnée par l’Orchestre du Bal de l’Opéra de Vienne qui est l’un des orchestres les plus réputés d’Europe du Nord.

Des œuvres de Strauss, Offenbach, Delibes, Stoltz étaient au programme de ce traditionnel spectacle présenté à l’occasion de la 36ème édition du Festival International de Musique symphonique d’El Jem et en présence de 3000 personnes, selon des statistiques de la direction du festival.

Ce concert, de plus de deux heures (de 22h à minuit), était placé pour la deuxième année consécutive sous la direction du chef d’orchestre hongrois de Laszlo Gyuker accompagné de 30 musiciens et deux solistes, la soprano Ilon Revolskaya et la Mezzosoprano Martha Hirschmann. Des classiques viennois et des mélodies d’opérettes populaires étaient au menu de l’Orchestre qui a souvent réservé des surprises pour le public d’El jem en jouant des chansons tunisiennes avec des partitions arrangées puisées du patrimoine tunisien.

Dans une déclaration à l’agence TAP, à l’issue du spectacle, Laszlo Gyuker qui est à son deuxième concert à El Jem, après celui de 2022, a présenté ” un programme alléchant composé d’oeuvres des compositeurs autrichiens les plus remarquables et en présence d’un public merveilleux. ” Le chef d’orchestre hongrois a exprimé sa joie de se retrouver ” dans cet endroit magnifique, disant que l’orchestre de bal de l’Opéra de Vienne se produira encore une fois au Colisée d’El Jem l’année prochaine “.

Ce chef d’orchestre, né à Miskolc en 1981, est le successeur de Uwe Theimer qui avait à son tour pris la direction après le fondateur de l’orchestre, Wolfgang Jelinek. Laszlo Gyüker a accompagné plusieurs orchestres, comme chef d’orchestre et chef de chœur ou encore directeurs musical de festivals, et ce en Autriche, en Allemagne, aux Pays-Bas aussi bien que dans son pays natal.

Pour sa part, l’Autrichien Herbert Fischerauer, directeur général de l’Orchestre de l’Opéra de Vienne, depuis 2022, a rappelé ” un rendez-vous annuel et un partenariat qui dure depuis 25 ans ce qui constitue toujours un grand plaisir de pouvoir se produire dans ce lieu historique exceptionnel et en présence d’un public assez nombreux “.

Ce concert est ” l’un des moments les plus privilégiés, de l’année pour son orchestre de voir autant d’intérêt du public tunisien pour la musique classique viennoise “.

Depuis sa création en 1982, le Vienna Opera Ball Orchestra qui fait partie intégrante du bal de l’opéra de Vienne, ne cesse de jouer de la musique de danse viennoise des 18e et 19e siècles dans le monde entier devenant ainsi une référence pour les mélomanes dans les quatre coins du monde.

A l’occasion de ce spectacle annuel très attendu de l’Orchestre du Bal de l’Opéra de Vienne, le festival international de musique symphonique a réservé un train spécial de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) pour une navette Tunis-El Jem-Tunis, avec à son bord des mélomanes et des diplomates étrangers accrédités en Tunisie.

Cette desserte en train et en aller-retour était en partance de la Gare Barcelone à la Capitale, avec une escale à Kallaa Seghira, près de Sousse. Le départ était à 17h35 alors que le retour vers Tunis était vers 1 heure du matin, juste après la fin du concert.

La SNSFT a tout prévu pour assurer la sécurité du voyage et le confort des festivaliers venant de la Capitale et du Sahel. Quoique long et fatiguant, la beauté du spectacle et la magie du lieu qui l’abrite, le Colisée d’El Jem, ont toujours constitué un motif pour faire le déplacement et beaucoup d’amateurs de la musique classique ont pris l’habitude d’y assister et continuent de le faire avec leurs enfants.

S’agissant des ambassadeurs à bord du même train, Ramzi Jenaieh, directeur du festival international de la musique symphonique d’El Jem, a fait savoir que les ambassadeurs de Suède, de Belgique, du Royaume-Uni, d’Italie, du Brésil, des Pays-Bas et du Japon était présents. Il a encore indiqué que le ministère des Affaires Culturelles était représenté par Daouda Sow, directeur général de l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de la Promotion Culturelle (Amvppc).

Côté public, Jenaieh a annoncé que “plus de 3000 festivaliers principalement des tunisiens venus de différentes les régions de la république, ainsi que des touristes “, ont assisté à cette avant dernière soirée de l’édition 2023.

Ce spectacle a eu lieu ” grâce au partenariat historique entre le festival et l’ambassade d’Autriche ainsi que divers partenaires tunisiens et autrichiens “, a-t-il encore dit.

Il est à rappeler que durant ses précédents spectacles, l’Orchestre du Bal de l’Opéra de Vienne participaient généralement avec ses danseursdu Ballet des opéras populaires et d’Etat de Vienne. A cet égard, Jenaieh a parlé d’un programme qui ” dépend des ressources financières du festival qui dispose d’un budget serré ne dépassant pas les 600 mille dinars attribués par les ministères des Affaires Culturelles et du Tourisme et de l’Artisanat, les autorités locales et les divers sponsors dont la Fondation Art et Culture de la Banque UIB, partenaire officiel du festival “.

Il a souligné que ” la présence des artistes dépend en partie des ressources financières du festival ” sachant que le déplacement des artistes étrangers et surtout le transport des instruments d’un orchestre symphonique nécessitent de gros moyens.

L’Orchestre du bal de l’opéra de Vienne renouvellera en 2024 son rendez-vous entamé en 1989 pour un nouveau spectacle à El Jem.

En clôture de cette édition 2023, le samedi 12 août, le festival accueillera l’Orchestre baroque de Barcelone (Espagne) avec la participation d’Oriol Rosés (contre-ténor), Juan Espina (violon solo) et Adolf Gassol (directeur artistique) pour une soirée dédiée aux musiques des 17 e et 18 e siècles.

Placée sous le thème ” Les Nocturnes d’El Jem” en hommage à l’oeuvre de Chopin, cette 36ème édition du Festival International de Musique symphonique d’El Jem se déroule du 5 juillet au 12 août, à l’amphithéâtre romain de la ville d’El Jem, près de Mahdia.

Créé en 1986, ce Festival s’impose en tant qu’événement culturel de dimension internationale qui draine de nombreux mélomanes vers Thysdrus, l’antique Eljem ville millénaire et son prestigieux théâtre romain “Le petit colisée”, classé patrimoine mondial de l’UNESCO.