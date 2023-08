Le comité directeur de la 57ème édition du Festival International de Carthage (FIC) a, dans un communiqué publié tôt ce matin, informé qu’il a “été surpris à l’aube de ce jour par la décision du producteur du concert Bigflo et Oli prévu pour ce mercredi 02 août 2023 au théâtre antique de Carthage, d’annuler le spectacle sans mentionner la raison de cette décision”.

La même source a ajouté que l’équipe technique et les musiciens du groupe Bigflo & Oli étaient en plein préparatifs quand les deux chanteurs qui devaient rejoindre le groupe aujourd’hui ont notifié leur producteur de cette annulation.

A cet effet, un huissier de justice a été convoqué pour constater auprès du producteur la décision de l’annulation en vue de faire porter la responsabilité au groupe Bigflo et Oli.

De ce fait, le comité directeur de la 57ème édition du Festival international de Carthage a le regret d’informer le public de cette annulation et informe que si l’instance dirigeante de la 57ème édition du FIC regrette cette décision indépendante de sa volonté et l’invite à prendre attache avec l’Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA) à la Cité de la Culture pour se faire rembourser. Un communiqué détaillant les modalités de la procédure de remboursement sera publié ultérieurement, ajoute le communiqué.