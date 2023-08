A l’initiative du Ministère des Affaires Culturelles, l’Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA) en partenariat avec le comité directeur de la 57ème édition du Festival International de Carthage (FIC), organise, dans le cadre d’une soirée de solidarité baptisée “Tous les Tunisiens avec Tabarka”, un concert caritatif, qui sera donné par une pléiade de stars de la chanson tunisienne accompagnée de la troupe nationale de musique, sous la houlette du maestro Youssef Belhani, et ce, lors d’une soirée le vendredi 18 août 2023 à 22H00 au Théâtre antique de Carthage.

Les recettes de la soirée iront au profit des familles sinistrées touchées par les derniers incendies dans la région de Tabarka, informe un communiqué de presse du ministère publié mardi après-midi.

Cette action s’inscrit dans le cadre des différentes initiatives du ministère compte tenu de son engagement social qui se traduit par son implication dans l’organisation de différents programmes nationaux d’été dont “Les jeunes des régions aux festivals de Carthage et Hammamet”, “Carthage dans les régions”, “Les jeunesse des quartiers de Carthage” ajoute la même source.