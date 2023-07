Nassif Zeytoun chante l’amour de son pays, la Syrie

Avant son concert, ce samedi soir, déjà sold-out, depuis plus d’une semaine, le chanteur syrien Nassif Zeytoun a exprimé sa joie immense de se produire de nouveau sur la scène du théâtre antique de Carthage après son plus grand succès lors de ses précédentes prestations dans le cadre du Festival International de Carthage en 2018 (54ème édition) et en 2019 (deux soirées successives sold out lors de la 55ème édition).

Dans une conférence de presse hier vendredi, l’artiste, fortement adulé par le public tunisien, a révélé que sa première apparition sur la scène de Carthage a été un succès sans précédent. “Carthage a été la clé de réussite pour mon passage artistique dans le monde arabe surtout après mes deux concerts en 2019″ a-t-il révélé.

Pour ce concert dans le cadre de la 57ème édition du FIC, l’artiste a annoncé qu’il a préparé un cocktail varié de ses chansons ainsi qu’une chanson du folklore tunisien. Il a par ailleurs annoncé que sa nouvelle boite de production est ouverte à tous les talents aussi bien en Tunisie que dans le monde arabe.

Lauréat de l’émission de télé-réalité arabe Star Academy, Nassif Zeytoun est connu pour sa chanson très populaire ” Mesh AamTezbat Maae “, sortie en 2014. Ses vidéoclips sur YouTube ont attiré des millions de visionnements, et ce n’est pas fini. Son nouvel album intitulé ” Toul Al Yom ” sort en juillet 2016 et atteint instantanément le sommet des charts.

L’un des titres, ” Bi Rabbek “, a été classé n°1 sur l’application musicale Anghami. Nassif a participé à Stars On Board 2016, une croisière télévisée avec des invités célèbres du monde arabe, et s’est produit sur plusieurs scènes en Syrie et au Liban.

Nassif est un fier Syrien dont l’amour pour son pays et son peuple a inspiré la chanson ” Haweety “, un hymne patriotique dans lequel le chanteur rend hommage à son pays aimé et déchiré.