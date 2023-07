Sept films tunisiens dont 5 dans la compétition officielle sont au line-up de la 4ème édition du Festival international du film d’Amman, Awal Film (Amman International film festival, AIFF), prévu du 15 au 22 Août 2023, dans la Capitale jordanienne Amman.

Selon un communiqué du festival parvenu à l’agence TAP ce mercredi 26 juillet, quatre tunisiens sont également aux jurés des différentes sections qui sélectionneront les lauréats de l’Iris Noir (The Black Iris Award) dans les trois sections compétitives arabes : Meilleur long métrage de fiction, Meilleur long métrage documentaire et Meilleur court métrage, en plus du nouveau prix FIPRESCI pour la section documentaire.

” Ashkal ” de Youssef Chebbi figure dans la compétition arabe des longs métrages de fiction qui regroupe huit films représentant sept pays, à savoir l’Algérie, l’Egypte, l’Irak, le Liban, la Palestine, la Tunisie et le Maroc.

“Je Reviendrai Là-Bas” de Yassine Redissi est sélectionné dans la Compétition arabe des longs-métrages Documentaires à laquelle figurent 8 films issus de 7 pays : Egypte, Tunisie, Maroc, Liban, Irak, Soudan et Palestine.

” Trinou ” de Nejib Kthiri, ” Awama ” de Mourad Kalai et ” Road El Kef ” d’Ihsen Kammoun sont retenus dans la compétition arabe des courts métrages à laquelle figurent 18 films issus de 11 pays (Jordanie, Yémen, Irak, Soudan, Algérie, Tunisie, Syrie, Irak, Liban, Egypte, Palestine).

” Harka ” de Lotfy Nathan et ” Sous les figues ” d’Erige Sehiri sont au programme de la section ” Rendez-vous franco-arabe ” qui présentent 7 coproductions franco-arabes représentant la Tunisie (2), l’Algérie (2), le Liban et la Syrie en plus d’un film français.

Côté jurés, la réalisatrice Raja Amari, auteure d’un premier long métrage multiprimé ” Satin Rouge ” (2002), et un second long-métrage, ” les Secrets ” (2009) présenté dans la sélection officielle du 66e Festival du film de Venise-, est au jury de la compétition des longs métrages de fiction. La même section comprend le producteur espagnol Andres Vicente Gomez, l’acteur jordanien Eyad Nassar, et l’artiste égyptienne Bushra Rozza.

Le jury des longs métrages documentaires arabes est composé de la productrice et réalisatrice germano-libanaise Monika Borgmann, du monteur jordanien Eyad Hamam et du cinéaste libanais Nezar Andary.

Les longs métrages documentaires arabes concourent également cette année pour le prix FIPRESCI, International Film Critics Awards, destiné à promouvoir le cinéma d’art et à encourager le nouveau et le jeune cinéma. Henda Haouala, ancienne directrice artistique et membre du comité directeur de divers Festivals tunisiens, est au jury du prix FIPRESCI aux côtés du critique de cinéma égyptien Mohamed Tarek et du journaliste allemand Schayan Riaz.

L’actrice, réalisatrice et productrice Afef Ben Mahmoud, est au jury de la compétition des courts métrages arabes avec l’écrivaine et réalisatrice jordanienne Darin J. Sallamv et l’actrice libanaise Yumna Marwan.

Organisé sous l’égide de la Royal Film Commission (RFC, Jordanie) et présidé par la princesse Rym Ali, le Festival international du film d’Amman, Awal Film constitue une vitrine pour les premiers films arabes et internationaux.

Aux “Amman Film Industry Days” (AFID), le festival prévoit des masterclasses, des séminaires et des rencontres-débats avec les réalisateurs et les professionnels du film.

Voici la liste complète des films sélectionnés :

Film d’ouverture :

Un week-end à Gaza de Basil Khalil (Palestine)

Compétition arabe :

Compétition des longs-métrages de fiction :

” Hanging Gardens ” d’Ahmad Yassin Aldaraji (Irak)

” The Last Queen ” d’Adila Bendimerad et Damien Ounouri (Algérie)

” Mother Valley ” de Carlos Chahine (Liban)

” Ashkal ” de Youssef Chebbi (Tunisie)

” Queens ” de Yasmine Benkiran (Maroc)

” A Summer in Boujad ” d’Omar Mouldouira (Maroc)

” Alam ” de Firas Khoury (Palestine)

” Rat Hole ” de Mohamed El Samman (Egypte)

Compétition des longs-métrages Documentaires :

” Lyd ” de Rami Younis et Sarah Ema Friedland (Palestine)

“The Tedious Tour of M” de Hend Bakr (Egypte)

“Je Reviendrai Là-Bas” (I’m Coming Home) de Yassine Redissi (Tunisie)

“Broken Mirrors” d’Othmane Saadouni (Maroc)

” Anxious in Beirut ” de Zakaria Jaber (Liban)

“Heroic Bodies” de Sara Suliman (Soudan)

” Fragments from Heaven ” d’Adnane Baraka (Maroc)

” Bagdad on Fire” de Karrar Al-Azzawi (Irak)

Compétition des courts-métrages :

” Dinar ” de Moawea Al Omari (Jordanie)

” 8.8.88 ” d’Ahmad Alsamar (Irak)

” In the Long Run” de Youssef Assabahi (Yémen)

” The Visit ” d’Ali El-Saadi (Jordanie)

” Buzz ” de Mohamed Fawi (Soudan)

” The Moped and the Goldfinch ” d’Amir Bensaifi (Algérie)

” Abed ” d’Abedalsalam Alhaj (Jordanie)

” Trinou ” de Nejib Kthiri (Tunisie)

“Hibernate” de Houssam Hamo (Syrie)

” Watermelon Nights ” de Hasan Sabri (Irak)

” So Cool” de Marilyne Naaman (Liban)

” Awama” de Mourad Kalai (Tunisie)

” My Girl Friend ” de Kawthar Younis (Egypte)

” Hamza : Chasing the Ghost Chasing Me” de Ward Kayyal (Palestine)

” Microbus” de Maggie Kamal (Egypte)

” Closure ” de Mooney Abu Samra (Jordanie)

” The Sun Sets on Beirut ” de Daniela Stephan (Liban)

” Road El Kef ” d’Ihsen Kammoun (Tunisie)

Compétition internationale :

” Stampede ” de Joëlle Desjardins Paquette (Canada)

“To Leslie ” de Michael Morris (Etats-Unis d’Amérique)

” Aftersun ” de Charlotte Wells (Royaume-Uni)

” Daughter of Rage ” de Laura Baumeister (Nicaragua)

” Snow and the Bear” de Selcen Ergun (Turquie)

” Hafreiat d’Alex Sardà (Espagne)

” A Tale of Shemroon ” d’Emad Aleebrahim Dehkordi (Iran)

” Magic Mountain ” de Mariam Chachia & Nik Voigt (Géorgie)

Section du Rendez-vous franco-arabe :

“Omar la Fraise (The King of Algiers) d’Elias Belkeddar (Algérie, France)

“The Dam” d’Ali Cherri (Liban, France)

” Harka ” de Lotfy Nathan (Tunisie, France)

” Houria ” de Mounia Meddour (Algérie, France)

” Sous les figues ” d’Erige Sehiri (Tunisie, France)

” Lawrence d’Arabie, Rêve d’Orient “, de Clément Gargoullaud (France)

” Nezouh de ” Soudade Kaadan (Syrie, France)

Pleins feux sur les courts métrages jordaniens :

” A Calling from the Desert . to the Sea” de Murad Abu Eisheh

” Kroka ” de Samer Z. M. Battikhi