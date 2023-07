La 57ème édition du Festival International de Hammamet (FIH2023) a accueilli, le dimanche 23 juillet 2023, le chanteur et compositeur libanais Marwan Khoury, avec un ensemble de trois vocalistes et neuf musiciens sur scène, jouant de la batterie, du clavier, du violon, de la percussion, de la guitare, de la darbouka et du qanun, et sur le piano blanc, Marwan Khoury qui a proposé un répertoire d’environ une vingtaine de chansons.

Au théâtre de plein air, il a joué quelques-unes de ses chansons phares telles que ” Kil El Assayed “, ” Khodni Maak ” et ” Ya Rab “, d’autres de ses nouvelles productions ” Yeslamli illi Ghar “, quelques chansons qu’il a écrites pour des feuilletons comme ” Law ” et quelques chansons du registre ” Dabka ” libanaise.

Réhaussé de la présence de la ministre des affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi, le concert était au complet avec une interaction avec le public identique aux années précédentes. Fidèle, le public a sifflé toutes les chansons, mot à mot.

Lors de la conférence de presse, le chanteur a annoncé que ce n’était pas prévu qu’il allait jouer de la ” Dabka “, mais vu l’interaction avec le public, il a été tenté par l’idée.

Concernant son ralentissement au niveau de la production musicale, il a déclaré : ” J’ai délaissé la production musicale ces dernières années, je n’ai rien partagé de nouveau avec mon public et je me sens coupable “. ” Ma vie privée a primé sur ma musique, je me suis marié et j’ai dû gérer plein de choses, je n’arrive pas à séparer ma vie privée de mon travail “, a-t-il ajouté.

Il a également confié que YouTube et les réseaux sociaux ont changé la logique de production et qu’il doit s’adapter à ce changement en ne publiant que des singles pour la période à venir. Et en exclusif, Marwan Khoury a annoncé que bientôt il y’aura une collaboration avec le chanteur tunisien Saber Rebai.

Marwan Khoury a confirmé le fait qu’il vire plus vers le romantisme et vers les mots simples (qui ne veulent pas dire superficiels) et c’est pour cela que le public arrive toujours à ressentir ses chansons.