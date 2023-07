La valeur des investissements déclarés auprès de l’Instance Tunisienne de l’Investissement “TIA” a atteint 815 millions de dinars (MD) au cours du premier semestre 2023, baissant ainsi de 36% par rapport à la même période de 2022, selon le Bulletin Statistique de l’Instance pour le mois de juin 2023, publié, lundi.

En effet la TIA a enregistré la déclaration de 17 projets, permettant la création de 4354 postes d’emplois, ce qui marque une augmentation de 21% en termes de nombre de projet et une hausse de 9% en termes d’emploi par rapport à la même période de 2022.

Ces projets se répartissent à raison de 9 projets de Création (53%) avec un coût d’investissement de 476 MD et 2487 postes d’emplois à créer et 8 projets d’extension (47%) avec un coût d’investissement de 339 MD et 1867 postes d’emplois à créer.

La majorité des opérations de création concerne deux secteurs, à savoir l’industrie manufacturière (72%) et les énergies renouvelables (28%).

S’agissant de la répartition sectorielle des projets, la TIA a précisé que le secteur industriel accapare la part du lion en termes d’investissement déclaré (76%) et d’emploi (85%), sachant que les investissements déclarés au niveau de ce secteur ont connu une hausse significative de 23% en juin 2023 par rapport à la même période de 2022.

Le secteur des Industries Mécaniques et Electriques (IME) attire 42% des investissements déclarés, suivi par celui des industries agroalimentaires (IAA) (29%).

L’investissement agricole est présent à travers 2 grands projets intégrés pour une enveloppe d’investissement importante de 62 MD. Ces projets permettront la création de 119 postes d’emploi.

Sur l’ensemble des projets déclarés, 6 projets opèrent sous le régime totalement exportateur avec une enveloppe d’investissement global de 295 MD (2971 postes d’emplois) et 11 projets sous le régime autre que totalement exportateur avec un coût d’investissement de 520 MD (1383 postes d’emplois).

Le nombre de poste d’emploi à créer par les projets à régime totalement exportateur a augmenté de 5% jusqu’au 30 juin 2023 par rapport à la même période de 2022.

Plus de 60% des investissements déclarés concernent les zones de développement régional

Les 17 projets d’investissement déclarés durant le 1er Semestre 2023 couvrent 11 gouvernorats. Plus de 60% de ces investissements concernent les zones de développement régional avec une enveloppe de 371 MD qui permettra la création de 1184 postes emplois soit 33% du nombre total de postes d’emplois à créer.

Une part conséquente (+68%) des investissements déclarés dans les zones de développement régional relève du secteur de l’industrie. Parmi les projets d’investissement déclarés auprès de la TIA durant le 1er semestre 2023, 8 projets comportent une participation étrangère pour un coût d’investissement de 431,5 MD soit 53% des investissements déclarés. Ils permettront la création de 3004 postes d’emplois soit 69% des emplois à créer.

La France occupe la première place au niveau de la part des investissements de plus de 15 MD et à participation étrangères durant le 1er semestre 2023 avec 38%.

Les projets d’intérêt national représentent 41% du nombre de projets déclarés

Les projets d’intérêt national représentent 41% du nombre de projets déclarés jusqu’au mois de juin 2023 avec un volume d’investissement global de 526 MD soit 65% du total des investissements déclarés.

Ils favoriseront la création de 3440 postes d’emploi soit 79% du total des postes d’emploi.

Le secteur de l’industrie accapare la part la plus importante (74%) des investissements “PIN” déclarés suivi par le secteur des énergies renouvelables (23%). Les projets d’intérêt national sont les projets qui contribuent à la réalisation de l’une des priorités de l’économie nationale et qui satisfont l’un des critères suivants : Un coût d’investissement supérieur ou égal à cinquante 50 MD, la création d’au moins 500 postes d’emploi durant une période de trois ans à compter de la date d’entrée en activité effective.