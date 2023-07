Météo Tunisie prévoit pour les journées du samedi, dimanche et lundi (22-23 et 24 juillet) une vague de grosses chaleurs dans la plupart des régions du pays.

Samedi, la température minimum attendu à Bizerte 37°, elle sera de 39 à 42° dans le grand Tunis, de 47°à Tozeur et à Kairouan, de 46° à Kebili et de 45° à Medenine.

Dimanche, le minum grimpe à 42° à Nabeul et Kasserine, de 46 à 48° dans le grand Tunis, de 48° à Kairouan, de 47° à Sousse, Tozeur et Kebili, de 43° à Sfax et de 45° à Medenine et Tatouine.

Lundi, la température minimale devrait être observée à Sfax 37°, elle grimpera au-dessus des 47° dans le grand Tunis, de 47° également à Bierte et à Sousse, de 48° à Béja, Kairouan et Tozeur. Elle sera un peu plus clémente à Medenine et Tatouine.

Vigilance Orange – SOYEZ TRÈS VIGILANT: Des phénomènes dangereux sont prévus.

Rappel des conseils de Météo Tunisie :

Le danger est plus grand pour les personnes âgées, les personnes atteintes de maladie chronique ou de troubles de la santé mentale, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments, et les personnes isolées. Chez les sportifs et les personnes qui travaillent dehors, attention à la déshydratation et au coup de chaleur. Veillez aussi sur les enfants. Les symptômes d’un coup de chaleur sont : une fièvre supérieure à 40°C, une peau chaude, rouge et sèche, des maux de tête, des nausées, une somnolence, une soif intense, une confusion, des convulsions et une perte de connaissance.