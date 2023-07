Décès de l’homme d’Etat Rachid Sfar à l’âge de 93 ans, ses obsèques auront lieu dans sa ville natale à Mahdia, ce vendredi 21 juillet 2023, après la prière d’Al Asr à partir de la Grande Mosquée de Mahdia.

Des anciens ministres et présidents des partis politiques et anciens hauts responsables de l’Etat participeront aux funérailles de l’ancien Premier ministre sous Bourguiba et l’ancien président de la Chambre des députés.

Que Dieu le Tout-Puissant lui accorde Son infinie Miséricorde et l’accueille dans Son éternel Paradis.

Après avoir occupé plusieurs portefeuilles ministériels (Industrie, Défense nationale, Santé, Économie nationale et Finances) de 1977 à 1986, Sfar est chargé par Bourguiba des fonctions de Premier ministre, le 8 juillet 1986, pour rétablir les équilibres financiers et économiques du pays. Il s’efforce alors de restaurer une situation financière dégradée, alors que les réserves en devises sont épuisées et l’économie du pays affaiblie.