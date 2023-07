Le directeur général de l’organisation arabe du travail, Fayez Mtiri, a souligné l’importance du dialogue social afin de relever les défis nationaux et internationaux et favoriser un climat favorable à l’investissement et à l’emploi ainsi que consolider l’emploi et le développement dans la région arabe.

Mtiri a insisté, lors d’un entretien jeudi avec le secrétaire général de l’union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Tabboubi, sur l’importance du rôle du mouvement syndical et son parcours historique, affirmant la considération de l’organisation au rôle national et social assuré par la centrale syndicale.

Les deux parties ont également évoqué le dialogue social dans la région arabe et les moyens de le consolider et de le développer ainsi que la situation sociale en Tunisie et les problèmes rencontrés.