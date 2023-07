Lors d’une réunion tenue lundi à Tunis entre le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir et l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Fabrizio Saggio, en présence du Directeur général de la Coopération internationale au ministère, Malek Kochlef, il a été convenu de renouveler le cadre de partenariat entre les deux pays dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

L’objectif étant de réaliser des programmes bilatéraux structurés dans des domaines d’intérêt commun, notamment les énergies renouvelables et l’environnement, selon un communiqué publié mardi par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Le financement de projets de recherche communs et de la promotion de la coopération entre les universités, la mobilité des étudiants, des enseignants et des programmes ont été également à l’ordre du jour de la réunion.

Par ailleurs, les deux parties ont salué la bonne dynamique de la coopération universitaire et scientifique entre les deux pays, en particulier dans le cadre de programmes européens tels que “Erasmus+” et “Horizon Europe”, ainsi que le programme ERASMUS+ Transfrontalier.