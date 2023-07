Près de 88 œuvres d’environ 60 artistes meublent l’exposition “Lettrisme artistique en Tunisie: éclosion et évolution” couvrant la période 1970-2020 et dont le vernissage est prévu le 20 juillet à partir de 18H00 à la salle des expositions temporaires du Musée national d’art moderne et contemporain Macam Tunis à la Cité de la Culture Chedly Klibi.

” Le lettrisme artistique en Tunisie : éclosion et évolution” présente un aperçu sur les artistes les plus importants qui ont fait du signe calligraphique, le sujet majeur de leurs productions artistiques en Tunisie. Cette exposition inédite organisée par Macam Tunis et dont les œuvres appartiennent au Fonds national des arts plastiques repose sur la promotion des expériences plastiques modernes et contemporaines les plus notoires du lettrisme en Tunisie et sur la valorisation des productions artistiques les plus emblématiques sur lesquelles elles ont débouché.

Composées de créations artistiques de plusieurs formats et avec plusieurs techniques, l’exposition réunit des œuvres d’artistes de renom pour ne citer que Nja Mahdaoui, Hedi Turki, Safia Farhat, Néjib Belkhodja, Fabio Roccheggini, Lamine Sassi, Abldelmejid El Bekri, Ali Zenaidi et bien d’autres.

L’exposition donne à découvrir des œuvres variées émanant d’expériences plastiques engagées dans l’art calligraphique ayant confirmé l’émergence d’une recherche esthétique qui, dans une certaine période, aborde la question de l’authenticité plastique.

Pendant la période contemporaine, il est devenu plus facile de parler des méthodes esthétiques enracinées dans la plasticité calligraphique ou le lettrisme. Cela a permis d’accéder à des univers esthétiques nouveaux et à de nouvelles et différentes représentations de l’art calligraphique. Le métissage des styles artistiques présentés dans cette exposition illustre l’un des aspects d’un paradoxe expressif entre les styles du passé et les paris du présent.