La ville de Tunis et l’Association internationale des maires francophones (AIMF) ont signé, lundi, la Convention relative au projet “Mise en place du Système de management anti-corruption pilote de la Ville de Tunis”.

Cette convention a été signé par le Secrétaire général de la municipalité de Tunis chargé de la gestion des affaires communales, Slimane Golli, et le Secrétaire permanent de l’AIMF, Pierre Baillet, en présence du représentant de la coopération allemande GIZ.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la directrice de la coopération internationale et des relations extérieures à la municipalité de Tunis, Souad Sassi, a expliqué que cette convention vise à entamer, immédiatement, la mise en oeuvre du projet de gouvernance, de transparence et de lutte contre la corruption.

A travers ce programme, la ville de Tunis devient la première collectivité locale de Tunisie et d’Afrique à s’engager vers la certification ISO 37001 – Systèmes de management anti-corruption, lit-on sur le site de l’AIMF.

“A travers ce programme, la ville de Tunis s’engage dans une opération pilote exemplaire, qui aura valeur d’exemple pour le monde municipal en Tunisie et bien au-delà. Elle disposera de la première expertise territoriale formée et certifiée pour la mise en place de cette norme.

Cette expertise de Tunis pourra être valorisée tant au niveau national auprès des autres municipalités, qu’à l’échelle internationale, en particulier dans le cadre de l’Association Internationale des Maires Francophones.”

Le programme appuyé par l’AIMF et la GIZ permettra d’accompagner deux Sous-Directions vers la certification ISO 37001 : la Sous-Direction des Sports, jeunesse et enfance, et la Sous-Direction du patrimoine, selon la même source.

Avec cette initiative, précise l’association, Tunis et l’AIMF ouvrent un nouveau champ de coopération décentralisée en matière de gouvernance locale