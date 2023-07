A un jour de l’épilogue, la Tunisie a conforté sa 2e place au tableau des médailels des jeux sportifs arabes d’Alger 2023, en totalisant 121 médailles (23 or, 47 argent et 51 bronze).

L’Algérie, pays hôte, occupe toujours la tête du classement des pays avec 255 médailles (106 or, 77 argent et 72 bronze), tandis que le Maroc arrive 3e avec 84 breloques (21 or, 38 argent et 25 bronze).

Voici le tableau des médailles des Jeux sportifs arabes Algérie-2023, à l’issue des finales disputées vendredi:

Pays : Or Arg Brz Total

1. Algérie 106 77 72 255

2. Tunisie 23 47 51 121

3. Maroc 21 38 25 84

4. Bahreïn 19 11 12 42

5. Jordanie 17 16 29 62

6. Syrie 14 15 23 52

7. Egypte 12 1 0 13

8. Qatar 9 2 11 22

9. Irak 7 18 20 45

10. Ar. saoudite 7 9 29 45

11. EAU 5 5 12 22

12. Oman 5 3 5 13

13. Palestine 4 4 8 16

14. Libye 3 3 6 12

15. Koweït 2 4 5 11

16. Mauritanie 0 1 0 1

17. Yémen 0 0 2 2

18. Soudan 0 0 1 1