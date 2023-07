Grâce à la performance de ses athlètes, la Tunisie a encore gagné une place au classement général des pays pour se classer 3e au tableau des médailles à l’issue de la 9e journée des jeux sportifs arabes Algérie-2023, disputés mercredi.

En effet, la Tunisie a totalisé 96 médailles (18 or, 38 argent et 40 bronze). La pôle position est toujours occupée par le pays hôtes l’Algérie avec ses 205 médailles (89 or, 60 argent et 56 bronze) suivi du Maroc et ses 70 médailles (19 or, 31 argent et 70 bronze).

Tableau des médailles:

Pays : Or Arg Brz Total

1. Algérie 89 60 56 205

2. Maroc 19 31 20 70

3. Tunisie 18 38 40 96

4. Bahreïn 16 9 9 34

5. Jordanie 14 14 21 49

6. Syrie 12 12 22 46

7. Irak 6 13 17 36

8. Qatar 6 2 9 17

9. Egypte 6 1 0 7

10. Palestine 4 3 8 15

11. Ar. saoudite 2 7 18 27

12. Koweït 2 4 5 11

13. EAU 2 2 6 10

14. Libye 2 2 2 6

15. Oman 2 1 3 6

16. Mauritanie 0 1 0 1

17. Yémen 0 0 2 2