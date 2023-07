La Tunisie a entamé l’application de la stratégie de “la spécialisation intelligente”, dans le cadre du dialogue 5+5 dans le domaine de la recherche, de l’innovation et de l’enseignement supérieur et ce dans trois régions pilotes à savoir Sfax, Bizerte et Médenine, a indiqué le directeur général de l’Agence nationale de la promotion de la recherche scientifique (ANPR), Chedly Abdelli.

Dans une déclaration aux médias en marge de la tenue mercredi, d’un atelier de travail sur la stratégie de “la spécialisation intelligente”, Abdelli a précisé que d’autres projets sont en cours de réalisation dans le cadre de ce programme.

La spécialisation intelligente est l’un des mécanismes de valorisation des résultats de recherche et de transfert des technologies vers l’environnement économique et social, a expliqué Abdelli.

Ce programme se base sur une approche destinée aux régions afin de consolider le développement régional, en identifiant les domaines d’innovation en fonction des points forts du territoire, a-t-il notamment ajouté. La Tunisie représente le premier pays africain et arabe qui contribue à cette approche dans le cadre du dialogue 5+5, a noté rappelé la même source.