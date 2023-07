Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, s’est entretenu, mardi, avec l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en Tunisie, Joey Hood.

La rencontre a été l’occasion de passer en revue les principaux domaines de coopération tuniso-américaine et de souligner le potentiel existant pour la renforcer davantage, dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat économique entre les deux pays, notamment l’appui des projets destinés aux jeunes promoteurs et aux petites et moyennes entreprises, indique le département des Affaires étrangères.

La rencontre a également permis d’évoquer les prochaines principales échéances aux niveaux bilatéral et multilatéral.