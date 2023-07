La Tunisie occupe la 5e place au tableau des médailles des Jeux sportifs arabes Algérie-2023, à l’issue des finales disputées samedi avec 41 médailles (5 or, 18 argent et 18 bronze).

L’Algérie domine toujours le tableau avec 87 médailles (38 or, 22 argent et 27 bronze), devant le Bahreïn qui totalise 29 médailles (14 or, 8 argent et 7 bronze), et le Maroc avec 36 breloques (7 or, 19 argent et 10 bronze).

Lors de ce cinquième jour des compétitions, la Tunisie a remporté deux médailles d’argent grâce à la nageuse Jamila Boulakbech (400m nage libre) et au trio national Khalil Ben Ajmia, Mohamed Ali Chaouachi, Rami Rahmouni et Heni Mesfar au 4 x 200m relai ainsi qu’ une médaille de bronze oeuvre de Habiba Belghith à la natation (200m).

Voici le tableau des médailles:

Pays : Or Arg Brz Total

1. Algérie 38 22 27 87

2. Bahreïn 14 8 7 29

3. Maroc 7 19 10 36

4. Syrie 6 3 6 15

5. Tunisie 5 18 18 41

6. Egypte 5 0 0 5

7. Palestine 4 2 1 7

–. Qatar 4 2 1 7

9. Jordanie 3 6 5 14

10. Oman 2 1 3 6

11. Ar. saoudite 0 3 2 5

12. Koweït 0 2 2 4

13. Irak 0 1 7 8

14. Libye 0 1 0 1

15. EAU 0 0 2 2

16. Yémen 0 0 1 1.