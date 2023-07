Au deuxième Tour Ons Jabeur (6e) affrontera la joueuse chinois Bai Zhuoxuan (209e), au premier Tour cette dernière avait éliminé Y. Bonaventure (7-6, 6-1).

Pour le moment et à la veille du match, les organisateurs n’ont toujours pas communiqué le lieu et l’horaire du match, compte tenu de la fréquence des suspensions pour cause de pluie. Finalement le match qui opposera Ons Jabeur à Bai Zhuoxuan a été programmé pour le vendredi 7 juillet.

Ce 6 juillet 2023 plusieurs favoris sont également au programme de la journée :

Beatriz Haddad Maia vs Jaqueline Cristian

V. Gracheva vs A. Sabalenka

L.A. Fernandez vs C. Garcia

A. Cornet vs E. Rybakina

J. Pegula vs Cristina Bucșa

Les horaires et des lieux des matchs seront annoncés au fur et à mesure et selon les conditions météo. En dehors des courts couverts (Court central et court n°1), le programme peut être perturbé.

Ces matchs pourront être suivi sur Bein Sports MENA, bein Sports 1Fr et Bein Sports 2 FR.

Les diffusions des matchs du tournoi de Wimbledon se feront grâce à 33 accords de diffusion, en 2023, les championnats seront diffusés dans plus de 200 pays à travers le monde.