Le Goethe-Institut a, dans un communiqué de presse annoncé les couleurs de sa programmation culturelle estivale qui commence le 6 juillet par un hommage au grand romancier, poète, peintre et essayiste allemand Hermann Hesse, Prix Nobel de littérature 1946, et ce, à l’occasion du 146ème anniversaire de sa naissance.

Le public pourra (re)découvrir quelques extraits de ses œuvres les plus connues ainsi que l’analyse des extraits de l’adaptation cinématographique de son roman emblématique ” Der Steppenwolf ” (Loup des steppes)assurés par Tarek Ben Chaabane, Maitre de conférence à l’ESAC.

Plus qu’un simple roman, “Le loup des steppes” est une expérience spirituelle, récit initiatique, délire de psychopathe. Salué à sa parution en 1927 (entre autres par Thomas Mann, qui déclare : ” Ce livre m’a réappris à lire “), interdit sous le régime nazi, roman culte des années 1960 et 1970, c’est une des œuvres phares de la littérature universelle du XXe siècle.

Le 7 juillet, sera marqué par le lancement de la seconde édition du livre “Broudou” qui a pour thème “L’huile d’olive”. A travers ce focus spécial sur l’huile d’Olive, et après la parution à succès du premier numéro de ” Broudou – spécial Pain “, l’équipe de la revue culinaire sur l’avenir de l’alimentation en Tunisie “Broudou” a rempilé cette année, pour un 2ème numéro, consacré à ” l’huile d’olive “, matière culinaire de base, indissociable au savoir alimentaire ancestral de la Tunisie et à son histoire. L’évènement prévoit une dégustation d’huile d’olive en présence de deux producteurs d’huile tunisiens (Olissey et Domaine Fendri)

Pour finir en beauté, le temps d’une soirée, le jardin du Goethe Institut se transformera en une salle de cinéma à ciel ouvert pour contempler pas seulement les étoiles, mais aussi la performance musicale du ciné-concert de PAN J et DON PAC sur le film allemand “Les aventures du prince Ahmed” de Lotte Reiniger.

Le film sorti en 1926, de la réalisatrice allemande Lotte Reiniger, sera projeté sur grand écran, accompagné par une musique originale signée par les musiciens Pan-J (Jihed Khemiri) et Don Pac´ (Malek Ben Halim).

Au rythme de la percussion et de la musique électronique, les deux musiciens enrichissent l’univers imaginaire des ” Aventures du prince Ahmed et du Cheval volant “. La nouvelle bande son originale, interprétée en live, mettra en lumière ce classique incontournable du cinéma et nous embarquera dans un voyage onirique et merveilleux.