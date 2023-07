L’incubateur tunisien de projets à impact social et environnemental, Lab’ess (Laboratoire de l’Economie Sociale et Solidaire), annonce lundi, le lancement le 17 juillet courant, d’un nouveau programme d’incubation axé sur les villes durables, au profit des porteurs de projets apportant des réponses viables à des besoins pressants spécifiques aux espaces urbains, en particulier sur le Grand Tunis et Sousse.

A cette fin, l’incubateur a lancé aujourd’hui, son appel à candidatures pour sélectionner 10 porteurs de projets à impact pour intégrer son nouveau programme, dans l’objectif de favoriser la création d’entreprises innovantes et vectrices de changements systémiques au service des villes durables.

Le programme d’incubation du Lab’ess permettra de booster les projets à travers de l’accompagnement et du financement. Le cursus d’incubation s’adresse aux porteurs de projets qui proposent des solutions technologiques innovantes à des problèmes environnementaux urbains. Il peut s’agir d’une entreprise ou start-up early stage (au stade de leur première levée de fonds).

Il comporte un programme de formation complet qui inclut deux bootcamps (camps d’apprentissage) et des workshops adaptés aux besoins des incubés assurés par des intervenants, des experts et des entrepreneurs pairs. Il prévoit aussi, un accompagnement individuel et sur mesure, avec des coachs spécialisés, des modules au choix et un accompagnement post-incubation ; une mise en réseau avec des partenaires complémentaires (experts, entrepreneurs, financeurs, networking multi-formats) et un prêt d’honneur allant jusqu’à 19 000 D. Il permet, en outre, l’accès à un réseau international permettant la participation à des salons internationaux et à un écosystème mondial.

Les initiateurs d’innovations sociales intéressés peuvent compléter le formulaire disponible sur www.labess.tn jusqu’au 9 juillet 2023 à 23h59. Le programme d’incubation débutera le 17 juillet 2023.

Ce dispositif d’accompagnement complet bénéficie de l’appui de l’Agence Française de Développement et du projet Innov’i – EU4Innovation, d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat innovant, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.

Le Lab’ess est un incubateur de PULSE, association créée en 2006 dont la mission est de soutenir et de promouvoir l’entrepreneuriat comme levier d’un développement inclusif et durable.