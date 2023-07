Les 2/3 du chiffre d’affaires FSI du 1er trimestre 2023 a été réalisé par le couple TopNet et Tunisie Télécom, 45,8% et 20,7%, suivi par GlobalNet avec 14,5% et Orange avec 6,2%.

Le marché du MVNO reste modeste et réalise moins de 1 million dinars au 1er trimestre 2023, 0,49 MDT pour Lycamobile et 0,37 MDT pour 3C.