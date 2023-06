Pour son match de 8èmes de finale du tournoi de tennis d’Eastbourne 2023, Ons jabeur (6è) affrontera l’italienne Camila Giorgi, 31 ans, 67ème au classement WTA.

Ons Jabeur part favori face à Camila Giorgi, dans cette phase des 8èmes de finale, mais rien n’est vraiment joué d’avance dans le tennis classement de l’adversaire n’est pas un critère. Ça sera plutôt le côté mental et le physique qui détermineront le sort du match.

Pour la saison 2023, Ons Jabeur remporte un 4e titre à Charleston et participe pour la 1ère fois à 1/4 à Roland Garros, mais s’incline devant Beatriz Haddad Maia, le match a été plus compliqué et elle est renversée après un long duel (6-3, 6-7, 1-6).

Ce tournoi d’Eastbourne (WTA500) est une bonne préparation au prochain grand rendez-vous de grand chelem à Wimbledon.