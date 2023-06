Une séance de travail se tiendra prochainement autour du démarrage de la seconde phase de la création d’un grand marché des dattes dans le gouvernorat de Kébili.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le chargé du suivi dans la municipalité de Kébili Hakim Hassine a fait savoir que le marché sera un espace de valorisation du produit avec l’appui de la transparence des transactions et une meilleure exportation des dattes au niveau nationale et international.

Rappelons que des voyages ont été effectués par le responsable municipal et du représentant du ministère du commerce en Turquie et en Arabie Saoudite pour étudier les possibilités de nouveaux marchés d’exportation ainsi que pour prendre connaissance des modes de promotion des dattes dans le marché saoudien des dattes Buraydah qui est considéré l’un des plus grands marchés des dattes à l’échelle internationale.