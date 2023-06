A l’occasion de l’organisation en Tunisie des 2es jeux africains de plage JAP 2023 à Hammamet (23-30 juin) dont le coup d’envoi officiel a été donnée cet après-midi, la cheffe du gouvernement Najla Bouden Romdhane a reçu au palais du gouvernement à la Kasbah, le président de l’Association des comités nationaux olympiques africains (ACNOA), Mustapha Berraf ainsi que plusieurs ministres africains de la jeunesse et du sport.

Il s’agit, notamment, des ministres de la jeunesse et sport de la Guinée Equatoriale, du Zimbabwe et du Rwanda.

A cette occasion, Bouden a réaffirmé la disposition de la Tunisie à organiser cet événement sportif et culturel important qui consacre les valeurs de l’olympisme, à savoir ; la paix, la solidarité et la fraternité, et prône le rapprochement et le raffermissement des liens entre les peuples.

La cheffe du gouvernement a, en outre, assuré que l’organisation en Tunisie des 2es jeux africains de plage reflète la place privilégiée qu’elle occupe dans les milieux sportif, olympique et africain élargis.

De leur côté, les ministres présents se sont félicités de la bonne organisation et de l’accueil chaleureux qui leur a été réservé, soulignant l’importance de ce rendez-vous qui coïncide avec la célébration de l’anniversaire du Comité international olympique.

Pour rappel, les JAP 2023 réunissent plus de mille sportifs représentants 54 pays africains dans près de 22 spécialités.